Asili nido, l’appello di Cgil, Cisl e Uil ai Comuni: “Sostenere le famiglie significa investire sul futuro del territorio”

Un appello ai Comuni del comasco perché aderiscano tutti a “Nidi Gratis Plus”, il contributo che abbatte il costo dell’asilo nido per le famiglie meno abbienti. A lanciarlo oggi sono Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil Lario, che invitano le amministrazioni a valorizzare una misura già finanziata dalla Regione e confermata anche per l’anno educativo 2026-2027.

A poterne beneficiare, spiegano i sindacati, sono i nuclei con un Isee fino a 25.000 euro. Rispetto agli anni scorsi, del resto, sono state introdotte alcune semplificazioni che dovrebbero allargare la platea. Un aiuto concreto, sottolineano le sigle, per chi ogni giorno deve conciliare il lavoro con la cura dei figli, in particolare per le donne.

Proprio per questo Cgil, Cisl e Uil chiedono che l’opportunità sia garantita in modo uniforme su tutto il territorio. Il diritto di una famiglia a ricevere un aiuto, non dovrebbe dipendere dal Comune in cui abita, ma dai suoi bisogni. “Un posto al nido non è soltanto un servizio educativo” ricordano i tre sindacati, ma per molti genitori la possibilità di mantenere un’occupazione o di cercarne una nuova.