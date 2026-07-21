Trasporti, una settimana di scioperi. Venerdì nero in arrivo tra treni, aerei e mezzi pubblici

Settimana di scioperi nei trasporti e il capitolo più pesante arriverà tra giovedì e venerdì, quando si fermeranno i treni. Dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì i ferrovieri incroceranno le braccia in tutta Italia per il rinnovo del contratto. Coinvolte tutte le principali compagnie, da Trenitalia a Trenord fino a Italo, e dunque anche le linee del territorio comasco e i collegamenti verso il Ticino. I disagi però cominciano già oggi, si fermano infatti gli aerei, e venerdì l’agitazione toccherà anche metropolitane, autobus e tram.

Quanto agli orari dello sciopero ferroviario, giovedì sera circoleranno regolarmente i convogli in partenza entro le 21 e in arrivo a destinazione entro le 22, venerdì scatteranno invece le consuete fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, negli altri orari viaggeranno solo i treni dei servizi minimi. I convogli Tilo che uniscono la Lombardia al Ticino si fermeranno sul territorio italiano, oltre confine la circolazione proseguirà invece regolare, disagi dunque per i frontalieri e per chi si muove tra Como, Chiasso e Lugano. Se salteranno i collegamenti per Malpensa, al loro posto viaggeranno bus diretti da Stabio e da Milano Cadorna. Chi rinuncia al viaggio può chiedere il rimborso, per i regionali entro il giorno prima dello sciopero.

Lo sguardo va poi al cielo. Oggi incrociano le braccia per 24 ore piloti e assistenti di volo di Easyjet insieme a una parte del personale di terra di Malpensa, lo scalo di riferimento per i comaschi. I voli sono garantiti solo dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Venerdì toccherà infine al trasporto pubblico locale, a Milano rischiano di fermarsi metro, autobus e tram, un problema in più per i pendolari diretti in città. Alla base della protesta dei ferrovieri, spiegano i sindacati, ci sono «privatizzazioni, appalti e peggioramento del lavoro», oltre agli aumenti di stipendio per stare al passo del carovita.