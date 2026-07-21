Ciclismo, Como si prepara all’arrivo del Lombardia 2026. Ieri il sopralluogo

Como si prepara ad accogliere i campioni del ciclismo che taglieranno il traguardo del Giro di Lombardia 2026.

Con ogni probabilità, infatti, l’arrivo della classica delle foglie morte dovrebbe essere nella città di Volta, sabato 10 ottobre. La partenza, invece, è confermata su Bergamo.

Ieri i vertici di Rcs Sport, ente che organizza la gara, hanno effettuato un sopralluogo in città con gli esponenti di Cento Cantù e Comune di Como.

L’arrivo dovrebbe essere posizionato in zona piazza Cavour, mentre per la logistica si sta valutando l’area attorno allo Stadio Sinigaglia.

Dal punto di vista del percorso, gli organizzatori stanno ipotizzando un doppio giro su Como, con i passaggi su Civiglio e Valfresca: un assetto che, oltre a rendere ancora più selettivi ed emozionanti gli ultimi chilometri della corsa, permetterebbe alla città di vivere a lungo il passaggio dei corridori.

Il Lombardia 2026 sarà comunque particolare: chi taglierà per primo il traguardo di Como (nel 2024 fu Tadej Pogacar) conquisterà infatti la 120esima edizione della storica corsa italiana.