Toglie il braccialetto elettronico, evade dai domiciliari e cerca di rubare la pistola a un carabiniere

Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, un 22enne marocchino ieri sera ha rotto lo strumento di controllo ed è uscito nonostante il divieto. Fermato dai carabinieri di Fino Mornasco per un controllo, ha detto di essere senza documenti e ha poi aggredito i militari dell’Arma, urlando e minacciandoli di morte.

Il 22enne si è poi scagliato contro un carabiniere, tentando di morderlo e di rubargli l’arma di servizio. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e arrestato. E’ accusato di danneggiamento, tentata rapina, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, minaccia, evasione e falsa attestazione delle generalità.

Uno dei carabinieri ha riportato la frattura di un polso, è stato portato al Sant’Anna e ha una prognosi di 25 giorni.