Como 2027, primarie Lega: Locatelli, Fermi e Negretti i più votati

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, l’assessore regionale Alessandro Fermi e la consigliera comunale e segretario leghista di Como Elena Negretti.

Sono i tre nomi più votati dai settecento cittadini che nel fine settimana scorso hanno partecipato alle primarie organizzate dalla Lega a Como, in via Boldoni e a Porta Torre, per interpellare i comaschi sul candidato sindaco del 2027.

Tra le priorità individuate, spiega il partito, spiccano sicurezza, parcheggi, sociale e turismo.

Locatelli, Fermi e Negretti, come detto, i tre nomi più votati come candidato sindaco, ma alcuni cittadini e militanti hanno segnalato anche l’ex assessore Maurizio Faverio e l’ex vicesindaco Adriano Caldara.