Siccità, Lago di Como sotto lo zero idrometrico. Crollo di 90 centimetri del livello dell’acqua in un mese

Il lago di Como scende sotto lo zero idrometrico. Ieri pomeriggio il livello dell’acqua ha superato quota -20 centimetri, un dato che conferma la crisi idrica in atto da settimane sul bacino del Lario. Lo zero idrometrico è il livello di riferimento del lago, e restarci sotto significa un’acqua più bassa del normale per la stagione. Dai fiumi e dai torrenti che alimentano il bacino arriva sempre meno acqua, dalla diga di Olginate, in provincia di Lecco, ne esce invece parecchia, e così il lago si sta lentamente svuotando.

Basta guardare i numeri delle ultime settimane per capire quanto la discesa sia stata veloce. Un mese fa, il 22 giugno, il lago si trovava a 70 centimetri sopra lo zero idrometrico. Da allora ha perso oltre 90 centimetri, fino ad avvicinarsi sempre di più al record negativo toccato nell’estate del 2022, quando il livello era arrivato a -38 centimetri. Le prime conseguenze si vedono già sugli approdi, dove alcune imbarcazioni cominciano a toccare il fondo. Lo conferma Franco Binaghi, direttore generale dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori, secondo cui il fenomeno si ripete ciclicamente e la gestione degli interventi resta in capo alla Regione. «Nessun porto è in crisi completa, le segnalazioni sono poche», spiega Binaghi, che però avverte: se il livello continua a calare la situazione potrebbe cambiare. Dragare, aggiunge, non è più possibile, perché scavare rischierebbe di compromettere la struttura degli approdi. Non va meglio sugli altri grandi laghi del nord, dal Maggiore al Garda, così come sul versante svizzero, dove caldo e piogge scarse hanno creato problemi simili.

Per provare a contenere la crisi, Regione Lombardia aveva già trovato un accordo con chi gestisce le centrali idroelettriche a monte del lago, che garantisce ogni giorno un po’ di acqua in più per i campi della pianura. Su questo fronte è attesa una nuova riunione. Mercoledì prossimo il Tavolo regionale sulla risorsa idrica torna a incontrarsi per fare il punto e valutare nuove misure, in una stagione segnata da caldo fuori norma e piogge scarse su tutta la Lombardia.