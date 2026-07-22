Cassina Rizzardi, ustionata in casa. Morta 90enne

Ustionata in casa, è morta all’ospedale Sant’Anna una pensionata di 90 anni di Cassina Rizzardi, Maria Rita Bassi. L’incidente domestico ieri sera, mentre la donna era sola nella sua casa di via Risorgimento. Sembra che l’anziana, che effettuava una terapia con l’ossigeno, abbia acceso una sigaretta che avrebbe innescato l’incendio. Gravissime le conseguenze per la donna, che ha riportato ustioni serie. I vicini, sentendo le grida di aiuto hanno subito allertato i soccorsi e la 90enne è stata portata all’ospedale Sant’Anna, dove però è purtroppo morta nella mattinata di oggi. Accertamenti dei carabinieri di Lurate Caccivio per ricostruire la dinamica del tragico incidente.