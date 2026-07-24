Como Cup, stop a sosta e transito intorno al Sinigaglia da lunedì

Cambia la viabilità nella zona dello stadio Sinigaglia, in vista della Como Cup 2026. Il comando di Polizia locale ha firmato un’ordinanza che introduce divieti di sosta e circolazione per le giornate del 28, del 29 e del 31 luglio, oltre al primo agosto, quando il capoluogo lariano ospiterà il torneo internazionale di calcio. Sul terreno del Sinigaglia scenderanno sei squadre, oltre ai padroni di casa ci sarà il Crystal Palace, il Lens, il Famalicão, l’AlUla e il Villarreal.



Dalle 6.30 del 28 luglio fino alla mezzanotte del primo agosto entrano dunque in vigore il divieto di sosta, con rimozione forzata, e il divieto di circolazione lungo via Sinigaglia, largo Borgonovo, via Veneto, viale Puecher, un tratto di viale Masia, via Martinelli, Pietro da Breggia e piazzale Somaini. Chi possiede un posto auto privato in quelle vie potrà comunque raggiungerlo fino a tre ore prima dell’inizio di ogni partita, purché si muova a passo d’uomo e rispetti le indicazioni degli addetti alla viabilità, presenti lungo tutto il percorso interessato dai lavori.

Le restrizioni riguardano anche le fasi di allestimento e rimozione delle strutture. Dalle 7 alle 18 del 27 luglio e del 3 agosto prende il via lo stop a sosta e circolazione lungo via Sinigaglia; in via Masia, tra viale Rosselli e la via dello stadio, si inverte il senso di marcia.



Interdetto anche il passaggio dei pedoni tra i Giardini a Lago, viale Vittorio Veneto e largo Borgonovo, delimitati da apposite recinzioni. Restano garantiti i transiti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, dei mezzi del soccorso sanitario e dei bus riservati ai tifosi ospiti; l’accesso è permesso anche ai veicoli che accompagnano le persone con disabilità. Il Como 1907, promotore dell’evento, dovrà infine garantire la presenza di movieri agli incroci più delicati, per assicurare un deflusso ordinato del traffico durante l’intera manifestazione.