Ubriaco alla guida, scappa dai carabinieri. Inseguito e denunciato

Guidava ubriaco ed è fuggito all’alt dei carabinieri a Monguzzo. Inseguito dai militari dell’Arma, l’automobilista, un 32enne di origine marocchina residente a Erba, è stato fermato e poi denunciato al termine degli accertamenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Dopo la breve e pericolosa corsa in auto per cercare di scappare dai carabinieri, una volta fermato il 32enne è stato sottoposto al test dell’etilometro ed è risultato positivo.