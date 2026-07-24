Ubriaco e molesto alla stazione San Giovanni, arriva la polizia

Intervento della polizia ieri sera alla stazione San Giovanni di Como per la segnalazione di un uomo che, visibilmente ubriaco, infastidiva e molestava i viaggiatori. Avvicinato per un controllo l’uomo, un 43enne marocchino regolare in Italia e residente a Reggio Calabria ha iniziato a insultare e minacciare i poliziotti. Sull’auto di servizio ha continuato a essere aggressivo e ha danneggiato il veicolo. Al termine degli accertamenti è statio denunciato per ubriachezza molesta, oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.