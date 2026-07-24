Aggredito e rapinato in piazza San Rocco, arrestati dalla polizia un italiano e un gambiano

Aggressione in piazza San Rocco a Como, arrestati dalla polizia con l’accusa di rapina un 27enne italiano con numerosi precedenti e un gambiano, incensurato e regolare sul territorio nazionale. I due, sostenendo di avere un credito di 20 euro, avrebbero picchiato sotto casa un cittadino del Burundi residente a Como, rapinandolo del portafoglio e del telefono cellulare. Gli agenti, raccolta la testimonianza della vittima hanno individuato i due sospettati, fermati e trovati in possesso del cellulare appena rubato, oltre che di dosi di droga. Al termine degli accertamenti, i due sono stati arrestati per rapina in concorso.