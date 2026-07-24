Le associazioni artigiane della Lombardia hanno presentato ieri un esposto ai Nas dei carabinieri, alla Guardia di finanza e all’Agcom contro un portale online che offre parrucchieri ed estetiste a domicilio, senza passare da un salone autorizzato. A muoversi insieme sono Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani, che parlano di un fenomeno di abusivismo ormai diffuso anche sui social e chiedono controlli su tutta la filiera amministrativa e fiscale della piattaforma.
Per legge, ricordano le associazioni, parrucchieri ed estetiste possono lavorare solo in locali autorizzati e con specifici requisiti igienico-sanitari. Il servizio a domicilio sarebbe consentito solo in casi eccezionali, come una malattia del cliente o una cerimonia. Fuori da queste situazioni, secondo le associazioni, l’attività risulterebbe irregolare.
A firmare l’esposto anche Elisabetta Maccioni, presidente della categoria Acconciatura di Confartigianato Imprese Como: «Siamo contrari a qualsiasi forma di lavoro abusivo, perché sono in gioco requisiti igienico-sanitari essenziali per i clienti», ha spiegato. L’esposto è stato inoltrato anche al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Regione Lombardia
Parrucchieri ed estetiste abusivi, arriva l’esposto di CNA contro un portale online
Le associazioni artigiane della Lombardia hanno presentato ieri un esposto ai Nas dei carabinieri, alla Guardia di finanza e all’Agcom contro un portale online che offre parrucchieri ed estetiste a domicilio, senza passare da un salone autorizzato. A muoversi insieme sono Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani, che parlano di un fenomeno di abusivismo ormai diffuso anche sui social e chiedono controlli su tutta la filiera amministrativa e fiscale della piattaforma.