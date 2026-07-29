Caldo e siccità, allerta a Como. Lago ai minimi e rischio incendi

Il caldo torna a stringere la sua morsa sul Comasco. L’anticiclone africano porta una nuova ondata di calore, la quarta dell’estate, con temperature destinate a salire nei prossimi giorni fino a 39 gradi. I valori più elevati sono attesi nelle zone di pianura e in Brianza, ma a pesare non saranno soltanto i picchi diurni: torneranno anche le notti tropicali, con minime che in diverse aree della provincia non scenderanno sotto i 24-25 gradi, rendendo più difficile smaltire il calore accumulato durante il giorno.

Il caldo arriva in un territorio già provato dalla scarsità di piogge: il lago di Como è sceso a circa 26 centimetri sotto lo zero idrometrico, con un riempimento fermo all’8,8%, mentre a luglio sul Comasco sono caduti finora appena 47 millimetri di pioggia. Secondo Coldiretti Como Lecco, nelle aziende zootecniche aumentano il fabbisogno idrico ed energetico e sono già attive misure per limitare lo stress termico delle bovine da latte. Le condizioni meteo mantengono alta anche l’attenzione sugli incendi boschivi: Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla, il livello più basso della scala di rischio, valida anche per il territorio lariano.