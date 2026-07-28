Dissesto idrogeologico, dalla Regione oltre 10 milioni per 28 interventi in provincia di Como

Quasi 10 milioni e mezzo di euro per il territorio comasco per opere di prevenzione del rischio idrogeologico.

Per supportare la resilienza del territorio Regione Lombardia ha previsto un incremento della dotazione finanziaria del Bando Dissesti 2024, destinato a sostenere gli interventi di mitigazione del rischio e di messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte a fenomeni di dissesto. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore di Regione Lombardia con delega a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, di concerto con i colleghi di giunta Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi).

Per la Lombardia l’aumento delle risorse disponibili ammonta complessivamente a 52.371.349 euro.

“L’incremento della dotazione del bando – afferma l’assessore Massimo Sertori – rappresenta un investimento strategico per il futuro dei nostri territori. Con oltre 52 milioni di euro mettiamo in campo risorse senza precedenti per accelerare gli interventi di prevenzione, aumentare la sicurezza delle comunità locali. Investire oggi nella difesa del suolo significa tutelare persone, infrastrutture e attività economiche, costruendo territori più resilienti e sicuri per le generazioni future”.

“Rafforziamo capacità dei territori di prevenire emergenze e il sostegno per opere fondamentali” sottolineano anche La Russa e Comazzi.

In provincia di Como arriveranno in totale si parla di 10.401.249 euro per 28 progetti. 800mila euro sono destinati a Cremia e altrettanti a Porlezza, 790mila a Dongo, solo per parlare degli stanziamenti più consistenti, ma risorse importanti sono destinate a molti altri comuni.

“Da Regione Lombardia un ulteriore segnale di grande attenzione per tutto il territorio – sottolinea l’assessore comasco Alessandro Fermi – Per i comuni lariani si tratta di una notizia molto positiva, visto che arriveranno oltre 10 milioni in più, per finanziare quasi trenta interventi. Continuiamo a dare grande valore alla prevenzione”.

“Risorse che consentiranno di realizzare opere di prevenzione e messa in sicurezza con particolare attenzione alle aree montane e dell’Alto Lago maggiormente esposte al rischio idrogeologico. Queste risorse rappresentano una risposta concreta alle esigenze dei nostri Comuni ”. Così il Consigliere Regionale dell’Alto Lago, la leghista Gigliola Spelzini.

“Si tratta di un risultato molto importante per il nostro territorio – dichiara Anna Dotti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia – perché investire nella prevenzione significa proteggere i cittadini, salvaguardare le infrastrutture e ridurre i danni causati da eventi meteorologici sempre più frequenti e intensi. La provincia di Como, per la sua conformazione montana e lacustre, è particolarmente esposta al rischio idrogeologico e necessita di interventi costanti e programmati.”