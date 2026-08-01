Cartelli divelti e vetri rotti: vandali in azione ad Anzano del Parco. La denuncia del Comune

Cartelli divelti, bottiglie di vetro mandate in frantumi e panchine rovinate, tutto a pochi passi dalle case e da luoghi frequentati soprattutto dai bambini. È il bilancio di una serata incontrollata nel centro di Anzano del Parco. Vandali in azione ai giardini di via Piave, all’asilo e alla scuola elementare: è successo tra le 23 di giovedì e le 3 del mattino di venerdì, quando i malintenzionati hanno imbrattato e danneggiato panchine, lanciato bottiglie di plastica, distrutto quelle in vetro dei superalcolici, poi hanno sradicato cartelli stradali dal terreno, scagliandoli a cinquanta metri di distanza. Hanno rovinato anche l’area cani a disposizione nel parco di via Piave, dai giochi all’annaffiatoio, fino alla porta d’ingresso che è stata resa completamente inagibile. Tra le scuole un’altra panchina è stata danneggiata e il parcheggio disseminato di bottiglie. Cocci di vetro in strada hanno costretto bambini e genitori a fare lo slalom tra i rifiuti. Il valore complessivo dei danni ammonta a 1500 euro. Spese a cui ora, suo malgrado, deve far fronte il Comune. Gesti immotivati, che hanno spinto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Lorenzo Marco Salzano, a sporgere denuncia.

Parla di una “situazione scandalosa e inaccettabile”. “Per questo – commenta il vicesindaco – mi sono recato in caserma dei carabinieri a Lurago d’Erba per sporgere denuncia. L’ipotesi di reato è di danneggiamento di bene pubblico. I cittadini che abitano nella zona – spiega ancora il vicesindaco – hanno sentito urla e rumori di vetri rotti. Sono rammaricato, perché nessun residente ha chiamato le forze dell’ordine, il cui intervento avrebbe almeno limitato i danni”, aggiunge. “I luoghi finiti nel mirino dei vandali – sottolinea Salzano – spesso sono frequentati dallo stesso gruppo di giovani, di Anzano e comuni limitrofi”, anche se – vale la pena precisarlo – i responsabili non sono ancora stati individuati e le indagini dei carabinieri sono in corso. “È la prima volta che assistiamo a un caso di questa portata. Tolleranza zero per questi vandali – commenta ancora Salzano – Se gli autori di questi gesti saranno individuati, l’amministrazione comunale li denuncerà alle forze dell’ordine. Si tratta di atti di inciviltà gratuita – ribadisce il vicesindaco – e in quanto tali non possono essere tollerati”.