Solbiate con Cagno, quattro romeni denunciati. Avevano due coltelli a serramanico e arnesi da scasso

Nella notte i carabinieri del Radiomobile di Como e della stazione di Brunate hanno denunciato un 24 enne, due 25enni e un 27 enne romeni, tutti con precedenti di polizia, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, relativa alla presenza sospetta di quattro persone nelle vicinanze del cimitero di Solbiate con Cagno.

I militari hanno individuato i quattro a poca distanza da una matassa di rame priva della guaina protettiva in plastica, probabilmente tolta da un traliccio situato a bordo strada.

La successiva perquisizione dell’auto con targa bulgara, ha consentito di trovare e sequestrare vari grimaldelli e strumenti da scasso e due coltelli a serramanico con lame della lunghezza rispettivamente di 8 e 9 centimetri.

“La tempestiva segnalazione – hanno spiegato i carabinieri – si è rivelata determinante per un rapido intervento a tutela della sicurezza del territorio”.