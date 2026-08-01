Locate Varesino: investito da un’auto in via Cesare Battisti, muore 36enne

L’incidente nel cuore della notte, poi il trasporto d’urgenza all’ospedale di Varese in elicottero ma le ferite erano troppo gravi e non ce l’ha fatta. La vittima è un 36enne marocchino residente a Locate Varesino. Investito proprio a Locate Varesino in via Cesare Battisti attorno alle 2 da un’auto, una Mini, guidata da un 19enne italiano.

La ricostruzione di quanto è accaduto affidata ai carabinieri di Appiano Gentile. Poche le informazioni fin qui trapelate, sembra che il 36enne si trovasse in strada con una donna, forse la fidanzata, con la quale avrebbe avuto una discussione. Per cause ancora in fase di accertamento sarebbe finito a terra quando è sopraggiunta la macchina con il 19enne che lo ha travolto. Ingente la mobilitazione, in via Cesare Battisti sono arrivate due ambulanze, l’automedica poi l’elisoccorso ha trasportato il ferito in ospedale a Varese in codice rosso dove è poi morto. L’automobilista, sottoposto agli accertamenti di rito, è risultato con un tasso alcolemico superiore al consentito. E’ ora accusato di omicidio stradale.