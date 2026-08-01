Locate Varesino, pedone investito nella notte in via Battisti. Un ferito grave in ospedale

Due ambulanze, automedica e ed elisoccorso mobilitati nella notte per un incidente a Locate Varesino in via Cesare Battisti. Attorno alle 2 si è verificato un incidente, da quanto ricostruito un pedone è stato investito. Risultano però due persone ferite: un ragazzo di 19 anni e un uomo di 36. Uno dei due, al momento non è ancora chiaro chi, è stato trasportato in codice rosso, massima gravità, con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese. Per ricostruire l’accaduto sono intervenuti i carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.