600mila euro ai piccoli comuni comaschi per la manutenzione delle strade

Per la provincia di Como in arrivo altri 600mila euro per la manutenzione delle strade dei piccoli comuni. “Grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verranno destinati ai comuni sotto i 5000 abitanti ulteriori fondi. 600mila euro, in particolare, saranno destinati per nuovi progetti per la manutenzione delle strade ad Alzate Brianza, Carbonate, Esino Lario e Caslino d’Erba“. A dirlo è Laura Santin, segretario provinciale della Lega Lombarda.

“Un intervento – aggiunge – che mira ad aiutare i piccoli comuni, con una ricaduta immediata sui territori, rispondendo a un’esigenza sentita dai cittadini di avere in ordine e sicure le strade che percorrono ogni giorno“.