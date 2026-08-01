600mila euro ai piccoli comuni comaschi per la manutenzione delle strade

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Per la provincia di Como in arrivo altri 600mila euro per la manutenzione delle strade dei piccoli comuni. “Grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verranno destinati ai comuni sotto i 5000 abitanti ulteriori fondi. 600mila euro, in particolare, saranno destinati per nuovi progetti per la manutenzione delle strade ad Alzate Brianza, Carbonate, Esino Lario e Caslino d’Erba“. A dirlo è Laura Santin, segretario provinciale della Lega Lombarda.

“Un intervento – aggiunge – che mira ad aiutare i piccoli comuni, con una ricaduta immediata sui territori, rispondendo a un’esigenza sentita dai cittadini di avere in ordine e sicure le strade che percorrono ogni giorno“.

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