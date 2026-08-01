Statale Regina, divieti per camper e roulotte. La polizia locale: “Proviamo tutte le soluzioni”

“La statale Regina non la trascura nessuno, le istituzioni stanno mettendo in campo tutte le possibili soluzioni per cercare di alleggerire il traffico, ora partiamo anche con gli ulteriori provvedimenti”. A parlare è il comandate della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli, a pochi giorni dall’avvio della nuova ordinanza che impone limitazioni a camper e auto con roulotte o rimorchi. Il 4 agosto, infatti, scattano le nuove misure formalizzate nei giorni scorsi in prefettura. Durante la riunione un concetto è emerso chiaramente: le disposizioni attualmente in vigore tra Colonno, Sala Comacina e Tremezzina non bastano. Dall’analisi dei dati di monitoraggio e dai riscontri forniti dai presìdi sul territorio sono emersi una costante pressione dei volumi di traffico, prolungamenti dei tempi di percorrenza e ingorghi nelle strettoie e in altri tratti critici. L’incontro era stato convocato per effettuare un punto di situazione complessivo anche in vista del probabile aumento della circolazione dei mezzi pesanti con la ripresa a pieno regime del cantiere della variante a partire da settembre.

Quindi per ridurre ulteriormente la possibilità di incrocio tra mezzi ingombranti tra Colonno e Tremezzina dalle 6.30 alle 21.00 camper e auto con rimorchio (carrello porta-barca o roulotte) viaggeranno solamente in direzione Menaggio, non potranno quindi scendere verso Como. Di fatto un senso unico obbligato.

Le nuove limitazioni avranno efficacia fino al 15 novembre e poi dal 15 marzo fino al 15 novembre di ciascun anno.

ANAS sta provvedendo all’installazione e all’adeguamento della segnaletica verticale e alla comunicazione dei nuovi divieti sui pannelli a messaggio variabile e il prefetto ha già disposto una mirata intensificazione dei controlli che probabilmente, almeno nei primi giorni, avranno più uno scopo preventivo e informativo che repressivo.

Definito anche il potenziamento del servizio movieri, elemento fondamentale per evitare incastri nei punti critici delle strettoie con l’avvio della nuova postazione in località Isola ad Ossuccio in coordinamento con l’impianto semaforico.

“Proviamo anche queste ulteriori disposizioni e vediamo quali risultati porteranno – dice ancora il comandante Castelli -. Mi preme sottolineare – aggiunge – che l’ordinanza contempla le esigenze dei residenti. Ad esempio chi vive in Tremezzina, ha un camper e avesse bisogno di fare manutenzione a Como potrà continuare a farlo con apposita deroga”.

E per quanto riguarda i movieri – dice ancora – sarà importante averli nella nuova postazione. Mi auguro si riesca a trovare il personale e si possa partire a breve. E’ chiaro – conclude Castelli – i disagi ci sono ma le autorità stanno mettendo in campo tutte le soluzioni e i miglioramenti possibili”.