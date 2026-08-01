Cantieri d’agosto a Como: la prossima settimana lavori sul lungolago, in via Muggiò e via Napoleona

Cantieri estivi, il Comune di Como nella prima settimana di agosto – complice anche il fatto che i volumi di traffico si riducono per le partenze di molti residenti – avvia una serie di interventi sul alcune delle principali arterie cittadine.

Lavori di asfaltatura in viale Rosselli, Lungo Lario Trento e viale Cavallotti dal 3 al 15 agosto in orario notturno dalle 22 alle 6 del mattino. La polizia locale ha pubblicato le apposite ordinanze con chiusure, divieto di transito, restringimento di carreggiata. Al termine delle operazioni per la giornata successiva è previsto il ripristino della normale circolazione. I cantieri dovrebbero chiudersi per ferragosto.

Si lavorerà, invece, di giorno dalle 7.30 alle 17 dal 3 al 4 agosto in via Muggiò. Sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri per attività di manutenzione del verde pubblico nel tratto di strada tra il civico 79 e l’intersezione con via Baserga.

Sempre per la manutenzione delle piante e degli alberi dalle 8.30 alle 17.00, operai in azione anche in via Napoleona dal 5 al 14 agosto. In questo caso è prevista la chiusura della corsia di marcia in discesa verso piazza San Rocco, nel tratto compreso tra via Castellini e via dei Mille secondo l’avanzare del cantiere