Controlli contro le stragi del sabato sera: 3 persone guidavano ubriache. Denunciate dai carabinieri

Sabato sera di controlli sulle strade comasche. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Como hanno effettuato un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale nell’ambito delle attività di prevenzione del fenomeno delle “stragi del sabato sera”. Nel corso del servizio sono stati predisposti diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali del territorio, durante i quali sono stati controllati numerosi veicoli e conducenti.

I carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 47enne residente a Olgiate Comasco che, dopo aver causato un incidente con feriti in via Roma, è risultato avere un tasso alcolemico superiori ai limiti. All’uomo è stata ritirata la patente. I militari hanno proceduto anche al fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca. Denunciati per guida in stato di ebbrezza anche un 34enne residente a Montorfano e una 47enne residente a Mendrisio, in Ticino, risultati positivi all’alcol test.