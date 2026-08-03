Agosto di cantieri a Como. Approvato il progetto esecutivo per la tombinatura del Lungolago

Sarà un agosto di cantieri a Como, complici anche le partenze di molti residenti e la conseguente riduzione dei volumi di traffico in città.

Oltre ai lavori già annunciati nei giorni scorsi, a partire da stasera e fino al 7 agosto in orario notturno tra le 21 e le 6, come disposto in un’ordinanza di Palazzo Cernezzi, sarà vietato il transito nel tratto della rotatoria Ex Alambicco, tra via del Dos e via Cecilio, nel tratto di via Cecilio tra la rotatoria e via da Modena e in via del Dos, tra la rotatoria ex alambicco e il civico 4. Qui viene istituito il divieto di transito ad esclusione dei residenti e dei titolari delle attività, compatibilmente all’andamento dei lavori. Sarà consentito anche il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Già annunciati, sempre da oggi e fino al 15 agosto in orario notturno dalle 22 alle 6, i lavori di asfaltatura in viale Rosselli, Lungo Lario Trento e viale Cavallotti. Infine, per la manutenzione degli alberi dalle 8.30 alle 17, operai in azione in via Napoleona dal 5 al 14 agosto. E prevista la chiusura della corsia di marcia in discesa verso piazza San Rocco, nel tratto compreso tra via Castellini e via dei Mille secondo l’avanzare del cantiere.

Per la fine del mese è inoltre previsto l’intervento definitivo che riguarda le tombinature del Lungolago. Dietro la voragine che si era creata lo scorso maggio all’altezza dell’attraversamento pedonale di piazza Cavour si nascondeva infatti un problema più serio. “Le verifiche effettuate dai tecnici comunali hanno evidenziato che il problema non riguardava semplicemente il manto stradale, – aveva spiegato l’assessore a Protezione civile e Ambiente, Michele Cappelletti – ma la tombinatura sottostante che convoglia le acque verso il lago. Una tombinatura molto datata, che presenta delle criticità diffuse che richiedono un intervento strutturale più ampio”. Ora la giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento per un importo complessivo di 180mila euro.

“Il cedimento del piano viario – si legge nella nuova delibera di Palazzo Cernezzi – ha evidenziato una grave criticità strutturale a carico di una tombinatura per acque che afferisce al lago, posta a circa 130 centimetri di profondità del piano stradale. La struttura esistente, costituita da pareti in muratura e copertura in lastre lapidee presenta distacchi e aperture. Uno stato di ammaloramento – si legge ancora – aggravato dalle escursioni del lago, che hanno generato una voragine sotterranea, compromettendo la sicurezza del transito veicolare, pedonale e del trasporto pubblico locale. Si rende necessario, dunque, rispristinare in modo definitivo le condizioni di sicurezza della sede stradale e la corretta funzionalità idraulica del canale”.