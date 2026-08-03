Scuola “Rodari” di Socco verso la chiusura, il Comitato presenta un nuovo dossier

Si apre una finestra di dialogo sulla prospettiva di chiusura della scuola primaria “Gianni Rodari” di Socco, a Fino Mornasco, anche se la decisione sembra essere definitiva. La dirigente scolastica dell’istituto ha espresso piena disponibilità a un confronto istituzionale. Lo fa sapere il Comitato cittadino “Rodari”, che aveva chiesto di ricostruire l’iter amministrativo che ha portato alla mancata attivazione della classe prima per l’anno 2026/2027 e alla prospettata concentrazione dell’offerta scolastica alla primaria “Valmulini” di Andrate.

Pochi giorni dopo questa richiesta, il Comitato ha trasmesso una nota integrativa, nella quale ha ampliato il quadro delle richieste e ribadito che il confronto, pur ritenuto positivo, non può sostituire l’approfondimento amministrativo e tecnico richiesto agli organi competenti.

“La nuova documentazione, – spiegano – articolata in dieci pagine, non aggiunge una protesta ma nuove domande. Il Comitato chiede di acquisire gli atti che hanno portato alla riorganizzazione, di chiarire il percorso seguito per le iscrizioni, di verificare la capacità ricettiva del plesso di Valle Mulini, la sostenibilità del servizio mensa, le valutazioni sulla sicurezza e la documentazione tecnica posta a fondamento della scelta organizzativa. L’obiettivo dichiarato resta uno solo: – concludono dal Comitato – comprendere se una decisione destinata a modificare in modo stabile la rete scolastica del territorio sia stata preceduta da un’istruttoria completa, trasparente e supportata da elementi oggettivi e verificabili”.