Caldo estremo, aumentano le richieste di soccorso. Stabili i ricoveri

Nonostante il forte aumento delle richieste di aiuto registrato nelle settimane più calde dell’estate, i ricoveri nei pronto soccorso lombardi sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno grazie al rafforzamento delle attività di prevenzione e assistenza territoriale previste dal piano caldo di Regione Lombardia. È il bilancio dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. “Stiamo affrontando un’estate eccezionalmente lunga e intensa con un sistema sanitario che non si limita a rispondere alle emergenze, ma lavora per prevenirle – sottolinea l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso -. Abbiamo costruito una rete che coinvolge Areu, Ats, Asst, Irccs, medici di medicina generale e Comuni per intercettare tempestivamente i cittadini più fragili e prenderli in carico prima che le loro condizioni cliniche peggiorino. È questo il modello organizzativo che vogliamo consolidare – aggiunge Bertolaso – una sanità che va incontro alle persone, anticipa i bisogni e protegge i più vulnerabili“. “Nei giorni più caldi abbiamo registrato un forte aumento delle chiamate al 118, 3.817 soltanto nella giornata di sabato, ma senza un corrispondente incremento dei ricoveri dai pronto soccorso rispetto allo scorso anno”, spiega ancora l’assessore al Welfare di Regione Lombardia. Sono attivi, inoltre, 56 Cold Spot ed effettuate quasi 33mila telefonate ai cittadini fragili, a cui si aggiungono oltre 2.300 interventi domiciliari.