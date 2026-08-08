Il Como vola in Inghilterra: lariani attesi dalle partite contro Arsenal e Liverpool

In attesa delle notti di Champions, che a pieno diritto entreranno nella storia del club e nei ricordi più belli dei tifosi, il Como è pronto a due amichevoli di grande prestigio.

Oggi il volo dall’aeroporto di Malpensa con direzione Inghilterra. La squadra di Cesc Fabregas è infatti attesa dalle sfide contro Arsenal e Liverpool, due squadre iconiche del calcio britannico e mondiale. Formazioni che i lariani potrebbero ritrovare in Champions League. Ma questo si saprà soltanto il 27 agosto, giorno dei sorteggi che si svolgeranno a Nyon, in Svizzera.

Il primo appuntamento è fissato a Londra. I biancobù scenderanno in campo all’Emirates Stadium per affrontare l’Arsenal, formazione campione d’Inghilterra in carica e vice-campione d’Europa, nell’amichevole precampionato programmata per mercoledì 12 agosto alle 19.30 (ora locale).

Domenica 16 il match contro il Liverpool ad Anfield Road, uno degli stadi più emblematici; si gioca alle 18, ora locale.

La partita sarà il primo incontro in assoluto tra il Como 1907 e il Liverpool. La bacheca della squadra britannica è di assoluto rilievo: si tratta uno dei club più titolati al mondo con 20 campionati inglesi, 8 Coppa d’Inghilterra, 6 Champions League, 3 Uefa Europa League e 4 Supercoppa Uefa.

Gare che faranno da apripista al via del campionato di serie A 2026-2027, con il Como che disputerà i primi tre incontri in trasferta, richiesta fatta dal club per poter completare la nuova curva riservata ai sostenitori locali. I lavori sono andati avanti e, per quanto riguarda la parte visibile, è stata quasi completata la posa dei seggiolini con la scritta 1907, anno di fondazione del club.

Il torneo tricolore del Como scatterà sabato 22 agosto alle 18.30 a Udine con la sfida contro i friulani. Domenica 30 agosto la trasferta di Napoli (fischio d’inizio sempre alle 18.30) mentre venerdì 4 settembre andrà in scena alle 20.45 la sfida di Marassi con il Genoa. La prima in casa domenica 13 settembre alle 15 con il Parma. Sette giorni dopo la gara di Frosinone che precede la seconda partita casalinga, contro la Roma, nel fine settimana del 10 ottobre.