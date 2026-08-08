Canottieri Lario in festa, oro mondiale di Cassani e Martorana

Oro mondiale per l’Italia e la Canottieri Lario.

Alle regate iridate di canottaggio Under 19 in corso a Plovdiv, in Bulgaria, questa mattina è giunto il successo delle comasche Carolina Cassani e Letizia Martorana, portacolori della società di viale Puecher.

L’ultimo successo azzurro in questa specialità risaliva al 2016, quando a Rotterdam furono ancora due vogatrici della Lario, Caterina Di Fonzo e Aisha Rocek, a vincere l’oro.

Nella gara del “due senza” femminile, Italia prima al traguardo con 2”13 sulla barca dell’Uzbekistan e 6”93 sulle australiane.

Non soltanto. Il tempo finale di Cassani e Martorana di 7’10”77 è anche il nuovo record di specialità per i Mondiali Under 19.