Fino Mornasco, accusato di furti e rapina. In carcere 31enne

I carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como nei confronti di un 31enne, già noto alla giustizia per reati contro il patrimonio, la persona e relativi alle sostanze stupefacenti.

La misura è scaturita in seguito alle indagini condotte in relazione a quattro episodi, commessi nei mesi di giugno e luglio. Nello specifico, tre furti notturni in una gelateria di Grandate e in una pizzeria e in un bar di Lurate Caccivio, nonché una rapina impropria di un autocarro a Cassina Rizzardi. In particolare, nel corso di una perquisizione, i militari hanno trovato in possesso dell’uomo un passamontagna e arnesi da scasso, oltre a circa 2.600 euro in contanti, verosimilmente derivanti dal furto ai danni del locale di Grandate.

L’uomo è stato portato al carcere del Bassone.