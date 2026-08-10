Como mercoledì in campo contro l’Arsenal con la nuova seconda maglia

L’ufficializzazione dell’arrivo del difensore Chalobah e la seconda maglia per la nuova stagione.

Annunci molto attesi da parte del Calcio Como, anche se di tipologia differente.

Dopo l’arrivo in Italia e le visite mediche, e superato ogni passaggio burocratico, è stato sancito l’acquisto a titolo definitivo del difensore della Nazionale inglese Trevoh Chalobah, che arriva dal Chelsea. Il ventisettenne ha firmato un contratto fino al 2031.

Dopo aver rappresentato l’Inghilterra in tutte le categorie giovanili, il nuovo acquisto del Como ha esordito in Nazionale maggiore nel 2025 e ha fatto parte parte della rosa che si è classificata terza ai Mondiali 2026.

La squadra di Cesc Fabregas è in Inghilterra per le sfide contro Arsenal e Liverpool. Formazioni che i lariani potrebbero ritrovare nel loro cammino in Champions League. Il primo appuntamento è fissato a Londra. I biancobù scenderanno in campo all’Emirates Stadium per affrontare l’Arsenal, formazione campione d’Inghilterra in carica e vice-campione d’Europa, nel match programmato per mercoledì 12 agosto alle 19.30 (ora locale).

Domenica 16 altra partita di grande prestigio, contro il Liverpool ad Anfield Road, uno degli stadi più famosi del mondo; si gioca alle 18, ora locale.

In occasione della trasferta terra britannica, verrà la nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027, disegnata da Rhuigi Villaseñor. I giocatori hanno indossato la nuova divisa durante il viaggio da Milano a Londra. La nuova casacca verrà indossata in campo per la prima volta proprio nell’amichevole pre-stagionale contro l’Arsenal.

Infine la Coppa Italia. Nella parte del tabellone dalla parte del Como si è giocato il preliminare fra Vicenza e Catania, vinto ai rigori dai siciliani, che nel prossimo turno affronteranno il Parma. La vincente affronterà una tra Sampdoria e Cremonese. Chi supererà il confronto dei sedicesimi troverà il Como negli ottavi.