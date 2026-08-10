Il navigatore lo manda fuori strada: camion con 280 bombole a gas incastrato a Ossuccio

Camion incastrato a Ossuccio in via Pasquale Castelli. Colpa, ancora una volta, del navigatore che ha mandato fuori strada il mezzo pesante. Un tir che trasportava 280 bombole a gas.

Il mezzo, proveniente da Novara, era diretto a Bellagio ed è rimasto incastrato nella strada tra Ossuccio e Lenno. Difficile e pericoloso l’intervento di polizia locale e vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 7. La strada è stata riaperta attorno alle 10.30, ma poco distante il camion si è fermato di nuovo per un guasto alla frizione. L’intervento, per permettere al mezzo di fare manovra, ha richiesto anche la rimozione di 15 metri di una ringhiera comunale.