Il navigatore lo manda fuori strada: camion con 280 bombole a gas incastrato a Ossuccio

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camion incastrato Ossuccio

Camion incastrato a Ossuccio in via Pasquale Castelli. Colpa, ancora una volta, del navigatore che ha mandato fuori strada il mezzo pesante. Un tir che trasportava 280 bombole a gas.

Il mezzo, proveniente da Novara, era diretto a Bellagio ed è rimasto incastrato nella strada tra Ossuccio e Lenno. Difficile e pericoloso l’intervento di polizia locale e vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 7. La strada è stata riaperta attorno alle 10.30, ma poco distante il camion si è fermato di nuovo per un guasto alla frizione. L’intervento, per permettere al mezzo di fare manovra, ha richiesto anche la rimozione di 15 metri di una ringhiera comunale.

La ringhiera tagliata a Ossuccio per permettere al camion di effettuare le manovre

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