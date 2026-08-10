Incidente in montagna in Ticino, 75enne in condizioni gravissime

Incidente in montagna in Canton Ticino, 75enne rischia la vita. Ieri, poco dopo le 17, sui monti di Promesciallo (territorio di Prugiasco) un cercatore di funghi svizzero residente nel Locarnese si trovava sopra una parete di roccia quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta di circa 50 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Il 75enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team, servizio di supporto per le famiglia che interviene in queste circostanze.