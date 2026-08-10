Un’altra settimana di caldo africano sul Lario. Attesa una tregua dopo Ferragosto

Inizia un’altra settimana di grande caldo nel Comasco, così come in tutta Italia. L’afa e le temperature torride accompagneranno i prossimi giorni, almeno fino a Ferragosto. Proprio questa settimana, infatti, come già annunciato dagli esperti di 3bmeteo nei giorni scorsi, è prevista una nuova ondata di anticiclone africano con ulteriori picchi di 38-40 gradi e oltre.
Il grande caldo dovrebbe mollare finalmente la presa dal 17-18 agosto in avanti, sotto la possibile spinta di masse d’aria più fresca in discesa dal Nord Europa. Potremmo dunque assistere entro il 20 o comunque nella terza decade di agosto ad un generale ricambio d’aria, che potrebbe portare però forti temporali. A partire da martedì 18 agosto, a Como è previsto un brusco calo delle temperature. Mancano ancora diversi giorni, dunque si tratta di previsioni che potrebbero cambiare, ma ad oggi a causa di rovesci e piogge sono attesi 22 gradi di massima. Si tratterà soltanto di pochi giorni, perché poi le temperature torneranno a salire, superando i 30 gradi.
Ancora diversi giorni di allerta caldo e afa, prima di una breve tregua. Intanto, continua l’emergenza siccità anche sul Lago di Como. Il livello del Lario si attestava in mattinata a oltre 29 centimetri sotto lo zero idrometrico e l’assenza di precipitazioni per un’altra settimana potrebbe peggiorare la situazione già critica. Proprio a causa del livello troppo basso del lago, è a rischio anche il servizio della Navigazione Laghi, che nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso. “Considerato il basso livello idrometrico del lago, – si legge – si dispone la limitazione d’imbarco dei mezzi con massa complessiva non superiore a 100 quintali”.
Timori anche per l’agricoltura lariana. Le riserve idriche del bacino dell’Adda sono inferiori di ben oltre il 60% rispetto alla media storica, – ha comunicato nelle scorse ore la Coldiretti – mentre l’acqua invasata nel Lago di Como è ridotta ai minimi termini. Una situazione che desta crescente preoccupazione nelle campagne delle province di Como e Lecco, dove la siccità colpisce prati, pascoli, colture e disponibilità di foraggio per gli allevamenti.
Un’altra settimana di caldo africano sul Lario. Attesa una tregua dopo Ferragosto
Inizia un’altra settimana di grande caldo nel Comasco, così come in tutta Italia. L’afa e le temperature torride accompagneranno i prossimi giorni, almeno fino a Ferragosto. Proprio questa settimana, infatti, come già annunciato dagli esperti di 3bmeteo nei giorni scorsi, è prevista una nuova ondata di anticiclone africano con ulteriori picchi di 38-40 gradi e oltre.