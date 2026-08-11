Fiera di Sant’Abbondio, da via Regina Teodolinda a viale Varese: da domani limitazioni in città

Mancano meno di venti giorni e Como si prepara a celebrare il suo patrono. Da venerdì 28 a lunedì 31 agosto il capoluogo lariano si anima con la fiera di Sant’Abbondio, capace di portare in città sempre più persone. L’evento, come di consueto, si svolgerà in via Regina Teodolinda dove la zona della ristorazione sarà come sempre molto frequentata per assaporare i piatti della tradizione comasca. Rustisciada, polenta, trippa, carpione, fritto di lago, missoltini e arborelle non mancheranno. Il programma sarà ricco di appuntamenti adatti a tutti e per i più piccoli immancabile la fiera zootecnica. E intanto sono già in programma le limitazioni e le modifiche alla viabilità della zona.

Da domani a venerdì 14 agosto e dal 24 agosto al 2 settembre, dalle 7 alle 22, in via Sant’Abbondio, tra i civici 9 e 15, è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, eccetto quelli impegnati nelle operazioni di allestimento nell’area della Basilica. Fa eccezione lo stallo riservato ai veicoli in uso ai disabili.

Da giovedì 27 alle 8 fino 22 del 31 agosto, in via Regina Teodolinda per motivi di sicurezza è vietato parcheggiare all’interno dello stallo di sosta a pagamento e riservato ai bus turistici, davanti all’ex chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Lunedì 31 agosto, inoltre, dalle 7 e fino al termine dell’evento, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Varese, dal civico 15 a viale Cattaneo (torre Gattoni) eccetto i veicoli a servizio della manifestazione.

Insomma, per partecipare alla fiera di Sant’Abbondio bisognerà prestare attenzione alle limitazioni fissate in città. Dopodiché occhi puntati sull’evento che unisce tradizione, cibo e cultura. Un’occasione per stare insieme e divertirsi.