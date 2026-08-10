Incendio Moregallo spento, strada Lecco-Bellagio riaperta

L’incendio è stato spento, con il monitoriaggio monitorati alcuni focolai. L’emergenza al Monte Moregallo, nel Lecchese, non è ancora completamente cessata anche se la situazione rispetto agli scorsi giorni, è sotto controllo. Vigili del fuoco e volontari antincendio stanno bonificando ogni punto dell’area coinvolta dalle fiamme. Nelle scorse ore, peraltro, è stato segnalato qualche rallentamento alle operazioni per la presenza di persone troppo vicine al luogo del rogo, che andavano a caccia di un selfie.

Intanto è stata riaperta la strada che collega Lecco a Bellagio. Nei sopralluoghi si è infatti riscontrato che non si sono verificati crolli e le barriere esistenti risultano integre; l’unica prescrizione, a titolo precauzionale, la chiusura tempestiva della galleria di Parè in caso di preallarme meteorologico di livello emanato da Regione Lombardia.