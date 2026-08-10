Nuova Ztl di Como, stretta sulla consegna delle merci. I commercianti: “Decisione calata dall’alto”

Nuova Zona a traffico limitato di Como: dopo le polemiche per la stretta sulla bici nel centro storico, spazio alla consegna delle merci agli esercizi commerciali. Nell’area pedonale urbana “Verde” viene lasciata la finestra di accesso dalle 6 alle 11 per la consegna delle merci ai negozi. Esclusivamente chi effettua consegne al domicilio di privati potrà farlo nella stessa fascia oraria, ma anche dalle 19 alle 22. I commercianti però non ci stanno.

Una sola fascia oraria è considerata penalizzante soprattutto per chi arriva da fuori città. Basta infatti rimanere bloccati nel traffico per non rientrare nei tempi. C’è chi parla di provvedimento “troppo restrittivo” e teme ripercussioni concrete. Tra i commercianti c’è anche chi preferisce non apparire in video, ma non nasconde le difficoltà organizzative e logistiche. Maggiormente preoccupati i farmacisti, che ricevono medicinali anche più volte al giorno, spesso nel pomeriggio. Non mancano, ma sono poche, le voci fuori dal coro.

L’appello dei commercianti è sempre lo stesso. Quello già espresso dal direttore di Confcommercio Como, Graziano Monetti, e cioè avere un confronto con il Comune. Sul tema, rigorosamente sui suoi social, è intervenuto anche il sindaco Rapinese, che – in sintesi – dice a commercianti e corrieri di organizzarsi. Il suo obiettivo, ribadisce, resta quello di mettere ordine tra le vie del centro storico per tutelare i pedoni e chi frequenta la città murata. Quel che è certo è che non è facile conciliare le esigenze di chi vive, chi lavora e chi frequenta in centro.