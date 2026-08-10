Statale Regina, oltre 46mila veicoli in tre giorni e a Ferragosto rischio caos

Oltre 46mila veicoli in tre giorni sulla Statale Regina. È stato un weekend di partenze, con inevitabili disagi sulle strade di Como e provincia. Code sull’autostrada A9, sia in direzione Chiasso – soprattutto per svizzeri e turisti nordeuropei di ritorno dalle ferie – sia verso Milano. E lo stesso è successo sulla Statale Regina.

La storia si conosce già: inevitabili le code e i rallentamenti in un fine settimana di esodo estivo. Se venerdì sono stati 15.546 i mezzi censiti dalla polizia locale di Tremezzina, il picco è stato raggiunto il giorno successivo, sabato 8 agosto, con 15.727 veicoli. In calo domenica, quando i mezzi censiti erano 14.884. Ancora grandi numeri, 46.157 mezzi in tre giorni, anche se questa volta la Regina ha retto. Merito anche delle nuove misure anti-caos. Fino al 15 novembre, per ridurre ulteriormente la possibilità di incrocio di mezzi ingombranti tra Colonno e Tremezzina, dalle 6.30 alle 21.00 camper e roulotte viaggiano soltanto in direzione Menaggio. Non possono quindi scendere verso Como. Potenziato anche il servizio movieri, fondamentale per regolare il traffico ed evitare che i mezzi pesanti si incastrino nei punti più critici. È stata introdotta una nuova postazione in località Isola, a Ossuccio, in coordinamento con l’impianto semaforico. Al momento però i movieri non sono in servizio e non sono da escludere rallentamenti nelle giornate più trafficate. I provvedimenti, oltre a tamponare il caos sulla Regina in queste trafficate giornate estive, serviranno a regolare la circolazione dei mezzi pesanti con la ripresa a pieno regime del cantiere della variante della Tremezzina a partire da settembre. Intanto, per due settimane, i lavori restano fermi.

Nel secondo weekend di agosto, quello del bollino nero, la Regina ha retto dicevamo, nonostante qualche inevitabile disagio. È andata di gran lunga peggio nei primi ponti di primavera e poi nei primi weekend estivi, ma è presto per cantare vittoria. Per il lungo fine settimana di Ferragosto non sono da escludere nuovi ingorghi lungo la già trafficata strada vista lago. Ai turisti in ferie si aggiungeranno i viaggiatori di giornata, chi – per esempio – deciderà di trascorrere il Ferragosto in Tremezzina. Per il 14, 15 e 16 agosto, a Lenno, sono in programma tre giorni di musica, food e spettacolo. Inevitabile l’aumento di visitatori e, di conseguenza, i rallentamenti tra le strettoie della Regina.