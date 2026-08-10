Tragico schianto nella notte a Reggio Emilia, morto un 18enne comasco

Tragico schianto nella notte per un ragazzo comasco di 18 anni a Reggio Emilia. Il giovane – come riportano i siti di informazione locali – è morto in un incidente stradale, questa mattina intorno alle 4.30, finendo con la sua moto contro un muro. Lo schianto è avvenuto in via Francesco Bacone, località Masone. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 18enne, residente in provincia di Como, era partito da casa intorno all’1 di notte in sella al suo scooter per raggiungere gli amici che si trovavano al mare.

Sempre secondo quanto ricostruito, era uscito dall’autostrada al casello di Reggio per percorrere un pezzo della via Emilia. Per cause che dovranno essere chiarite, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza di un’azienda vinicola, invadendo la corsia opposta e andando a finire contro la cancellata esterna.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 allertati dai passanti, ma per il giovane lo schianto è stato purtroppo fatale. Ė intervenuta la polizia locale di Reggio per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.