Moregallo, incendio ancora attivo. Segnalate riprese di fiamma

Situazione sotto controllo, ma l’incendio sul Monte Moregallo rimane ancora attivo. I vigili del fuoco segnalano ripartenze in alcuni settori del perimetro. L’area interessata dall’incendio è stata monitorata per tutta la notte. Alle prime luci dell’alba sono state riscontrate riprese di fiamma, rendendo necessario l’intervento dei mezzi aerei.

L’elicottero regionale della base di Brembilla è già operativo e sta effettuando operazioni di spegnimento sui settori interessati dalle ripartenze, in supporto al personale impegnato a terra.

Le attività sono finalizzate a contenere le riprese e impedire l’evoluzione dei fronti.

Sempre nel Lecchese l’incendio di Premana è in fase di bonifica. Nel tardo pomeriggio di ieri era stata segnalata una ripartenza, caratterizzata dalla presenza di fiamme puntiformi e di limitata estensione in alcuni settori del fronte occidentale.

Considerata la particolare impervietà dell’area e la difficoltà di accesso per le squadre a terra, nella mattinata odierna è prevista una verifica delle condizioni. Al momento viene segnalata presenza di fumo in tre punti, senza evidenze tali da richiedere l’impiego di mezzi aerei. Prosegue pertanto il monitoraggio dell’area.