Incidente in montagna del 9 agosto, morto 75enne svizzero

Incidente in montagna in Canton Ticino del 9 agosto, il 75enne residente nel Locarnese non ce l’ha fatta. La Polizia cantonale ha comunicato la morte dell’uomo.

Sui monti di Promesciallo (territorio di Prugiasco) il cercatore di funghi svizzero residente nel Locarnese si trovava sopra una parete di roccia, quando è rimasto vittima di una caduta di circa 50 metri.

Il 75enne ha riportato gravi ferite che hanno portato al decesso.