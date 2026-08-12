Vallemaggia, cade da 10 metri: 27enne italiano è in pericolo di vita

Grave infortunio in montagna in Vallemaggia, in Canton Ticino. Un 27enne italiano rischia la vita. Ieri, poco prima delle 20 in territorio di San Carlo (frazione di Cevio) il 27enne era intento ad alcuni lavori di pastorizia sull’Alpe Robiei. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre si trovava in una zona impervia, l’uomo è rimasto vittima di una caduta di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il 27enne in elicottero all’ospedale.

Secondo i medici, l’uomo ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.