Ex San Martino, il Pd: “Volevamo dare nuova vita e renderla uno spazio vivo. Proposta bocciata”

Il documento unico di programmazione 2027-2029, approvato in consiglio comunale nelle scorse settimane, alimenta nuove polemiche. A intervenire sulla questione è ancora il Partito Democratico di Como. Dopo le proposte bocciate sul piano caldo, spazio all’area del San Martino. “Vorremmo dare nuova vita all’ex ospedale psichiatrico San Martino – sottolineano i consiglieri comunali del Pd – La proposta presentata a Palazzo Cernezzi era quella di rendere l’area verde e il parco a disposizione dei cittadini per fare sport, passeggiare, trovare un rifugio naturale al caldo estivo. Uno spazio vivo e attrezzato – scrivono in una nota gli esponenti dem – utile anche per le iniziative di giovani e associazioni, capace di ospitare eventi ambiziosi e di rilievo”. La proposta però, concludono, è stata bocciata.