Liberali, esordio d’oro: entra e accende la vittoria degli Azzurrini in Armenia

Ottimo esordio del biancoblù Mattia Liberali con l’Italia Under 21. Il giocatore del Como è sceso in campo ieri a Yerevan in Armenia-Italia, gara terminata 0-1.

Entrato all’intervallo per Lipani, Liberali ha provato a mettere qualità tra le linee – sfiorando anche il gol su punizione – ed è da una sua azione che è nato il gol vittoria di Cissè al 95′.