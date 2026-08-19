Como, Cuenca e Rispoli ceduti in prestito

Due giocatori del Como in prestito, in Spagna e nella serie B italiana.

L’iberico Como 1907 Andrés Cuenca è andato allo Sporting Gijón fino al termine della stagione 2026-2027. Il difensore spagnolo 19enne torna dunque a Gijón, dove ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito dal Barcellona prima di passare definitivamente al Como quest’estate.

Fabio Rispoli è stato invece ceduto in prestito al Südtirol fino al termine della stagione 2026-2027. Cresciuto nel vivaio del Como, il 19enne centrocampista ha esordito in serie B con i biancoblù prima di proseguire la sua crescita in prestito alla Virtus Verona e al Catanzaro. La scorsa stagione, Fabio ha collezionato 36 presenze con la squadra calabrese, segnando un gol e contribuendo al raggiungimento della finale play-off di Serie B.

Il trasferimento al Südtirol segna un ulteriore passo avanti nella sua crescita in quella che sarà la sua seconda stagione consecutiva in Serie B.