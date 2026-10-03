Centomiglia, il Lombardia e Como-Roma: spettacolo assicurato, ma attenzione alla viabilità

Si avvicina un lungo weekend di grandi eventi sportivi sul Lario, con tre appuntamenti di richiamo internazionale che porteranno in città e sul lago migliaia di persone.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni saranno previste alcune modifiche alla viabilità, alla sosta e al trasporto pubblico, fattori di cui tutti devono tenere conto, sia gli appassionati, sia le persone non interessate che però devono spostarsi in città e nei dintorni.

L’invito per i cittadini è a pianificare per tempo, fra sette giorni, gli spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle comunicazioni che riguardano le variazioni.

Si parte con la Centomiglia del Lario di motonautica, in programma dal 9 all’11 ottobre, con base Cernobbio. Nei giorni della storica gara sono possibili modifiche alle corse del trasporto pubblico locale, sia per quanto riguarda i bus che il servizio di navigazione. Da valutare l’orario di partenza alla domenica, per renderlo compatibile con il deflusso dei tifosi allo stadio Sinigaglia dopo la partita fra Como e Roma.

Sabato 10 ottobre arriva in città il Giro di Lombardia. Tra le 14 e le 18 e lungo il percorso di ingresso in città saranno disposte chiusure al traffico e modifiche alla sosta, sia sul tracciato, sia in zona stadio, dove ci saranno i pullman e le hospitality delle squadre. Prima dell’arrivo i concorrenti passeranno per due volte dalla salita di San Fermo della Battaglia e dal Colle di Civiglio.

Un’occhiata alla cronotabella con qualche orario utile anche per quanto riguarda il resto del percorso, con strade ovviamente chiuse in anticipo. La corsa scatterà da Bergamo alle 10.45. L’ingresso in provincia di Como, ipotizzando una media di 40 chilometri orari, verso le 15.10 a Bellagio. Poi la scalata al Colle del Ghisallo (15.30) e la discesa verso la città attraversando Canzo, Asso, Albese, Tavernerio e il passaggio da Camnago Volta con l’ingresso a Como poco dopo le 16. L’arrivo finale verso le 17 sul lungo lago.

Si parlava della zona dello stadio. Parcheggi e viabilità saranno limitati in largo anticipo. Poi, quando i mezzi del Giro di Lombardia se ne saranno andati, la zona sarà allestita per la gara fra Como e Roma, che chiude questo intenso programma, domenica 11 ottobre alle 12.30. Una sfida di vertice che come sempre comporterà modifiche alla sosta e al transito nell’area attorno allo stadio.