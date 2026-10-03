Cantù, il PalaDesio per ripartire: con Udine è già un bivio, poi c’è Napoli

Dopo il k.o. all’esordio a Venezia, la Pallacanestro Cantù cerca la prima vittoria nel campionato di serie A di basket davanti al suo pubblico.

Lunedì 5 ottobre alle ore 20 al PalaDesio arriva Udine.

Per lòa formazione biancoblù è già un bivio. La sconfitta in laguna ha lasciato l’amaro in bocca, ora serve una reazione immediata, anche perché inizia un mini-ciclo casalingo importante: dopo Udine, domenica 11 ottobre a Desio arriverà anche Napoli.

Due partite per dare una svolta all’avvio di una stagione in cui l’obiettivo è la salvezza in un campionato molto competitivo.

Di fronte però ci sarà un avversario in fiducia.

Udine, reduce dalla positiva scorsa stagione chiusa con salvezza tranquilla e qualificazione alla Coppa Italia, ha confermato in panchina coach Vertemati ed è partita con una vittoria importante contro Scafati nella prima giornata.

L’Acqua S.Bernardo di coach Francesco VItucci dovrà quindi alzare l’intensità e farsi spingere dal PalaDesio, il palazzetto che sarà utilizzato almeno fino a febbraio 2027. Poi, dall’inizio di marzo, le gare interne andranno in scena a Cantù nella nuova Arena di corso Europa.

I biglietti per Cantù Udine sono disponibili online; per chi li volesse acquistare sul posto i botteghini lunedì sera apriranno alle 18.30.