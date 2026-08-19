Nuovo annegamento in Ticino, morta una donna di 52 anni

Terzo annegamento in due giorni, in Canton Ticino. Nel tardo pomeriggio di ieri a Melide una 52enne cittadina svizzera residente nel Luganese è stata trovata priva di sensi nelle acque del Lago Ceresio, ad alcuni metri dalla riva. Alcune persone presenti le hanno prestato soccorso, portandola a terra, dove agenti della Polizia cantonale hanno iniziato le manovre di rianimazione, poi proseguite dai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Nonostante gli sforzi profusi, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti pure agenti della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Sud.