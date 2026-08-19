Minaccia i genitori e sfonda la porta di casa, 24enne arrestato dai carabinieri

Voleva entrare ad ogni costo nell’abitazione dei genitori, a Rovello Porro. Davanti alla porta chiusa e all’opposizione della famiglia, nel tardo pomeriggio di ieri un 24enne residente a Saronno ha dato in escandescenze, ha colpito l’ingresso, minacciato i genitori e poi sfondato la porta della cantina di casa. I familiari hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Turate hanno arrestato il 24enne, accusato di violazione di domicilio aggravata, danneggiamento e minaccia.