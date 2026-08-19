Ruba una bottiglia e colpisce l’addetto alla sicurezza, denunciato 26enne

Prima il furto di una bottiglia di alcolico, poi l’aggressione all’addetto alla sicurezza che lo aveva scoperto, colpito proprio con la bottiglia appena rubata. Intervento della polizia ieri sera al Carrefour di via Recchi a Como, dopo la richiesta del personale del supermercato. Gli agenti hanno rintracciato il sospettato, denunciato per minaccia, rapina e percosse. Si tratta di un 26enne marocchino in Italia senza fissa dimora e irregolare. Dopo aver colpito l’addetto alla sicurezza, il giovane era fuggito, salvo poi tornare al supermercato e minacciare nuovamente il personale.