Ticino, terrore a Biasca, 21enne italiano accoltellato: è in lotta tra la vita e la morte

Gravemente ferito un 21enne a Biasca, in Canton Ticino. La prima ipotesi è quella di un accoltellamento. L’allarme è scattato oggi poco prima delle 15 alla Centrale comune d’allarme per un intervento in via Bellinzona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Tre Valli e i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che hanno prestato le prime cure al giovane, un cittadino italiano residente in Leventina. Secondo i medici versa in gravi condizioni e la sua vita è in pericolo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire cause, modalità e responsabilità dell’accaduto. Parallelamente è stato attivato un dispositivo di ricerca dell’autore o degli autori.