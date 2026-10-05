La mafia in Lombardia, al Teatro Nuovo di Rebbio domani una serata sul processo Hydra

Il processo Hydra al centro di un incontro pubblico in programma domani sera alle 21 al Teatro Nuovo di Rebbio, in via Lissi 11. L’evento organizzato da Rebbio Solidale ODV, parrocchia di Rebbio e i volontari di “Cascina Tavorella”, edificio di Oltrona San Mamette sequestrato alla ‘ndrangheta lombarda e ora destinato ad attività solidali e sulla legalità.

Si parlerà del maxi-procedimento penale nato da un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano che ha svelato l’alleanza strategica tra Cosa nostra, Camorra e ‘Ndrangheta in Lombardia.

Presenti Gabriele Ambrosio (del Coordinamento Libera Milano ), Elena Simeti (responsabile riutilizzo sociale beni confiscati U.C.A.P.Te ) e Lorenzo Rotella (presidente del comitato Bene Comune Abbiategrasso), modera don Massimo Mapelli (responsabile della Caritas Ambrosiana, zona 6).